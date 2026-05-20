Nadia Battocletti ha deciso di non partecipare alla Coppa Europa dei 10.000 metri in programma per sabato 23 maggio a La Spezia. L’atleta, vincitrice di una medaglia d’argento olimpica, ha annunciato il suo forfait senza specificare le motivazioni. Contestualmente, anche l’atleta italiano Crippa si è ritirato dall’evento, lasciando il team senza due dei suoi principali rappresentanti. La gara si svolgerà senza di loro, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione.

L’Italia perde due pezzi da novanta per la Coppa Europa dei 10.000 metri, che andrà in scena sabato 23 maggio a La Spezia. Nadia Battocletti e Yeman Crippa non saranno della partita nella località ligure a causa di alcuni problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni e che li hanno frenati durante la fase di preparazione all’evento. L’argento olimpico e mondiale di specialità ha comunicato di avere avuto “ una brutta influenza dopo il meeting di Firenze, con un forte mal di gola, e ora sono ancora congestionata. Stamattina ho fatto allenamento ma non sono riuscita a portarlo avanti al meglio, quindi con grande dispiacere devo rinunciare. Sono molto dispiaciuta perché una manifestazione internazionale in Italia, con la maglia della Nazionale, è sempre importantissima “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti rinuncia alla Coppa Europa dei 10.000: cos’è successo all’argento olimpico? Stop per Crippa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Coppa Europa dei 10.000, La Spezia veste d’azzurro: convocati Battocletti, Crippa e Aouani

Atletica, Coppa Europa 10.000 metri a La Spezia il 23 maggio: convocati Battocletti, Crippa e AouaniLa manifestazione torna in Italia per la quarta volta, a 11 anni dall’ultima edizione di Chia/Cagliari.

Coppa Europa 10.000: out Battocletti e CrippaCon grande rammarico comunico che non potrò essere a La Spezia con la maglia azzurra. Con queste parole Yeman Crippa (Fiamme Oro) ha annunciato la sua rinuncia alla Coppa Europa dei 10.000 metri in ... fidal.it

Battocletti debutta all'aperto vincendo i 1.500 al Pegaso Meeting, ma senza record. Bene Fabbri e CasoniAtletica, Battocletti a Firenze debutta outdoor vincendo la batteria dei 1.500, ma senza record nazionale. Fabbri domina nel peso, Casoni sorprende ancora. sport.virgilio.it