Il 24 febbraio 1976, all’Asakusa International Theater di Tokyo, si verificò un evento senza precedenti nella storia dello sport giapponese e forse mondiale. La data segna un momento storico per un episodio ancora inedito nel contesto sportivo. La notizia riguarda un avvenimento che ha avuto un impatto duraturo e che resta unico nel suo genere. Dettagli specifici sull’evento non sono stati forniti, ma la data e il luogo sono stati confermati come punti di riferimento fondamentali.

Il 24 febbraio 1976, all’Asakusa International Theater di Tokyo, successe qualcosa che non aveva precedenti nella storia dello sport giapponese e forse di nessun altro sport al mondo. Due ragazze — diciotto anni una, sedici l’altra — scesero verso il ring non in silenzio, non con la musica austera che accompagnava i lottatori maschili, ma con una canzone. Una canzone che era la loro canzone, che avevano inciso loro stesse, che stava già scalando le classifiche della musica pop giapponese. Il pubblico la conosceva già. Il pubblico la cantò. Non era ancora un concerto. Non era ancora uno show di wrestling. Era qualcosa che non aveva nome, perché non era mai esistito prima. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #04 – Jackie Sato

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