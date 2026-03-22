LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | battaglia tra Herlings e Coenen per la testa della gara

Durante il GP Andalucia MXGP 2026 di motocross, Coenen ha preso il comando della gara con un ritmo rapido, mentre Herlings lo inseguiva a breve distanza. A 21.55, Coenen aveva un vantaggio di circa due secondi e mezzo, con un tempo parziale di 1.41.411. La corsa è caratterizzata da una lotta serrata tra i due piloti, che si sfidano per la posizione di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55? Coenen sta imponendo un ritmo forsennato, 1.41.411 due secondi e mezzo guadagnati su Herlings. 22.05? Grande prestazione anche per Adamo attualmente quinto davanti alle Yamaha di Renaux e Gajser. 23.11? Herlings si trova a 2 secondi da Coenen, l’olandese volante è più in forma che mai. 24.38? HERLINGS che sorpasso spettacolare su Vialle, l’olandese punta ora Coenen. 25.33? de Wolf scavalca Guadagnini per la nona piazza. 26.59? Herlings all’attacco di Vialle, che fase emozionante della gara. 27.11? Coenen entra su Vialle per la testa della gara. 28.50? Guadagnini ottavo, grande partenza dei top della categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: battaglia tra Herlings e Coenen per la testa della gara Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una battaglia contro Vialle Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il vi di gara-1! Advent Race Calendar DAY 7 | 2025 MXGP of Spain | MXGP Race 2 #MXGP Contenuti e approfondimenti su LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026... Temi più discussi: Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena; LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: gare in tempo reale; Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming. LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il vi di gara-1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Vittoria in MX2 per Farres, lo spagnolo vince davanti a Mc Lellan e Langenfelder (caduto quando era ... oasport.it Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma 22 marzo, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale Motocross per ... oasport.it Napoli, motocross da gara al Vomero: carabiniere trascinato per alcuni metri - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook 'Stop al motocross sul litorale' esposto ambientalisti dopo il campionato. La gara si è svolta sulla spiaggia di Maccarese #ANSA x.com