In Italia, alcune donne arrivano da bambine senza conoscere cosa sia successo, mentre altre lo scoprono in adolescenza durante una visita medica. Tra i temi affrontati ci sono le mutilazioni genitali e il papillomavirus umano (HPV), argomenti spesso trascurati o poco discussi. La relazione tra queste pratiche e l’infezione da HPV rappresenta un punto di attenzione per la salute femminile.

"Sono arrivate in Italia da bambine, spesso senza sapere cosa fosse successo. Altre lo scoprono da adolescenti, durante una visita medica. Le mutilazioni genitali femminili colpiscono 87.600 donne nel nostro Paese, di cui 7.600 minorenni. E ora sappiamo che portano con sé un rischio in più: un’infezione da HPV che non va via. Mutilazioni genitali: quanto ci vorrà per sconfiggerle? X Un legame nascosto per anni. «Per molto tempo nessuno ha collegato le due cose», spiega Maria Chiara Lucchetti, responsabile di Ginecologia Pediatrica all’Ospedale Bambino Gesù. Gli studi recenti condotti in Nigeria e Senegal hanno cambiato le carte in tavola: le donne che hanno subito mutilazioni genitali hanno fino a 2,5 volte più probabilità di sviluppare un’infezione persistente da HPV. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mutilazioni genitali e HPV: un legame da conoscere

Articoli correlati

Leggi anche: Giornata contro le Mutilazioni genitali femminili: dati e speranza

Mutilazioni genitali: Consulta regionale chiede intervento per proteggere le donneIl 6 febbraio, giorno della Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili — istituita nel 2012 dall’Assemblea...

Approfondimenti e contenuti su Mutilazioni genitali

Mutilazioni genitali femminili, 88mila le vittime in Italia: Il numero è in crescitaAncora eseguite in diverse aree del mondo, dall’Africa all’Indonesia, le mutilazioni genitali femminili sono riconosciute dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come una pratica contro i diritti ... quotidiano.net

Mutilazioni genitali femminili, 200 milioni le vittime. Oggi è la giornata mondiale della tolleranza zeroDuecento milioni. Ma il numero potrebbe essere ancora più alto. Duecento milioni sono il numero delle donne nel mondo che hanno subito mutilazioni genitali. Secondo i dati dell’Unfpa (Fondo delle ... quotidiano.net