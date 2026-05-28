MusicaMente porta a Palermo il Southern Crescent Chorale di Atlanta | concerto nella Chiesa Santa Maria In Valverde

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1 giugno alle 21, nella chiesa di Santa Maria in Valverde a Palermo, si terrà un concerto del Southern Crescent Chorale, un coro proveniente da Atlanta. L'evento è organizzato dall'associazione MusicaMente. L'ensemble eseguirà un programma di musica corale. L'appuntamento avrà luogo in una chiesa storica della città e vedrà la partecipazione di pubblico e musicisti internazionali.

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Palermo si prepara ad accogliere un importante appuntamento musicale internazionale: il prossimo 1 giugno, alle 21, alla chiesa di Santa Maria in Valverde, si esibirà il celebre Southern Crescent Chorale, ensemble corale proveniente da Atlanta (Georgia, Usa), ospite dell’associazione MusicaMente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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