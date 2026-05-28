MusicaMente porta a Palermo il Southern Crescent Chorale di Atlanta | concerto nella Chiesa Santa Maria In Valverde

Notizia in breve

Il 1 giugno alle 21, nella chiesa di Santa Maria in Valverde a Palermo, si terrà un concerto del Southern Crescent Chorale, un coro proveniente da Atlanta. L'evento è organizzato dall'associazione MusicaMente. L'ensemble eseguirà un programma di musica corale. L'appuntamento avrà luogo in una chiesa storica della città e vedrà la partecipazione di pubblico e musicisti internazionali.