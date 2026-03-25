Per la Settimana Santa, si terrà un concerto presso la Chiesa S. Maria dei Servi, organizzato dagli Amici della Musica di Padova. L’evento vedrà esibirsi il gruppo vocale e strumentale IRIS ENSEMBLE, diretto da Marina Malavasi. La scelta di questa formazione segue il successo dello scorso anno, con l’obiettivo di offrire un appuntamento musicale dedicato alla festività pasquale.

Anche per la prossima festività pasquale, sulla scia del successo dello scorso anno, gli Amici della Musica di Padova hanno affidato il loro concerto speciale per la Settimana Santa al gruppo vocale e strumentale IRIS ENSEMBLE, diretto da Marina Malavasi. Martedì 31 marzo, alle ore 20.30, alla Chiesa dei Servi, Padova, il nutrito ensemble formato dal coro, dai quattro solisti (Anastasia De Bastiani, soprano, Silvia Vavassori, contralto, Alberto Allegrezza, tenore e Alberto Spadarotto basso), dal gruppo strumentale barocco e dall’organo, eseguirà due meravigliose cantate sacre di J. S. Bach, la cantata “Ich hab in Gottes Herz und Sinn" BWV 92”, una delle più lunghe e complesse cantate scritte da Bach, e la Cantata “Was mein Gott will, das g’scheh allzeit" BWV 111”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Concerto per la Settimana Santa alla Chiesa S. Maria dei Servi

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