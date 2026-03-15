Concerto di Pasqua alla Chiesa di Santa Maria della Pietà

A Bologna, nella chiesa di Santa Maria della Pietà, si tiene un concerto di Pasqua come parte della stagione 2026 di Amade’. L’evento coinvolge musicisti e pubblico, offrendo un momento di musica sacra in un luogo storico. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città e invita i presenti a vivere un momento di condivisione e spiritualità.

La stagione 2026 di Amade’ prosegue con un concerto nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Pietà a Bologna. Protagonisti della serata saranno l’Orchestra e il Coro dell’Associazione Amade’, diretti dal Maestro Juan Miranda.Il programma si aprirà con la Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel (1899) per orchestra, breve e raffinata composizione ispirata all’immagine idealizzata di un’infanta spagnola. In quest’opera il compositore concentra quell’esotismo, allora molto in voga, legato anche alle sue origini basche. Fin dalle prime esecuzioni, la pagina riscosse un grande successo per la sua eleganza malinconica e per la trasparenza dell’orchestrazione, che crea un clima sospeso e contemplativo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olgTenebrae Factae Sunt: Concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia Un evento musicale di particolare... Leggi anche: Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo: il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia Aggiornamenti e notizie su Concerto di Pasqua alla Chiesa di Santa... Temi più discussi: Milano si prepara alla Pasqua: la grande musica sacra con Bach e de Victoria - Duomo di Milano; Il Grande Concerto di Pasqua - Musica ai servi 2026; Il concerto a Brisighella. Pasqua di note classiche; Lo Stabat Mater di Pergolesi per il Concerto di Pasqua dell’Orchestra di Padova e del Veneto. A Leggiuno il concerto del coro AnemoneNella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, Concerto di Pasqua del Coro Anemone. Domenica 22 marzo alle ore 16.00 nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina ... verbanonews.it Sabato 14 marzo concerto Anteprima della III edizione del Festival di PasquaARNESANO (Lecce) - Sabato 14 marzo alle ore 19.30 il teatro Oratorio Don Orione di Arnesano (LE) ospita la presentazione e il concerto Anteprima della III ... corrieresalentino.it CLARA TOUR 2026 E' con estremo piacere che annunciamo il mega concerto di CLARA il giorno di Pasqua a Bellaria - Igea Marina RN. Clara, artista emergente nel panorama cinematografico e musicale, si esibirà DOMENICA 5 APRILE alle ore 21.30 in Pia facebook #Copertina Note di Pasqua a Massa Lubrense: il concerto della storica banda accende la Settimana Santa x.com