In Gazzetta Ufficiale il Piano di azione per le persone con disabilità | ecco cosa prevede

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 che ha approvato il Piano di azione dedicato alle persone con disabilità. Il documento stabilisce le linee guida e le misure concrete per tutelare i diritti e favorire l’inclusione di questa categoria. Il piano si propone di coordinare interventi e risorse per migliorare le condizioni di vita e l’accessibilità, coinvolgendo diversi enti pubblici e privati.

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Con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 è stato adottato il Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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