In Gazzetta Ufficiale il Piano di azione per le persone con disabilità | ecco cosa prevede

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 che ha approvato il Piano di azione dedicato alle persone con disabilità. Il documento stabilisce le linee guida e le misure concrete per tutelare i diritti e favorire l’inclusione di questa categoria. Il piano si propone di coordinare interventi e risorse per migliorare le condizioni di vita e l’accessibilità, coinvolgendo diversi enti pubblici e privati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui