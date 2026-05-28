Il concerto di chiusura della rassegna ‘Musica in Città’ ha visto un'esibizione con la fisarmonica classica, che ha interpretato brani del periodo barocco. La musica ha riempito la sala con sonorità che evidenziavano la versatilità dello strumento, capace di adattarsi a uno stile così antico. La performance ha concluso la serie di eventi con un focus sulla musica d’epoca, offrendo un’esperienza sonora ricca di dettagli e sfumature.

La duttilità espressiva della fisarmonica classica per interpretare il repertorio barocco nel concerto di chiusura della rassegna ‘Musica in Città’. La chiesa metodista di via Da Passano ospiterà sabato, alle 17.30, il recital solistico del musicista ucraino-tedesco Sergey Sadovoy, intitolato ‘L’Universo di Bach e dintorni’. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, propone un percorso focalizzato su autori del Seicento e Settecento con aperture verso la produzione contemporanea. Il programma di sala riflette l’architettura dell’album di debutto del solista, 1685, incentrato sull’anno di nascita di Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Musica in città’, il concerto di chiusura all’insegna del barocco

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