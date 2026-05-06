Antiqua 2026 a San Raffaele Cimena | concerto gratuito tra barocco e musica cinese
A San Raffaele Cimena si svolge un concerto gratuito nell'ambito del festival Antiqua 2026, che propone un evento musicale che combina lo stile barocco europeo con elementi della musica cinese. La manifestazione si inserisce in un percorso culturale che attraversa diverse tradizioni musicali, offrendo al pubblico un’esperienza tra le due culture. L’appuntamento si svolge in una location pubblica e coinvolge artisti specializzati in entrambe le tradizioni.
Il festival Antiqua 2026 fa tappa a San Raffaele Cimena per un appuntamento musicale che unisce l'Europa barocca alla Cina millenaria. Giovedì 14 maggio, alle ore 21.15, la chiesa di San Raffaele Arcangelo a San Raffaele Alto ospiterà il concerto "Le Goût Étranger, Façon De La Chine" eseguito dal.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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