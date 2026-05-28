Museo Immaginario a Palazzo Perrone | i capolavori della collezione CRT visitabili gratis nel weekend del 6 e 7 giugno

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, Palazzo Perrone a San Martino sarà aperto al pubblico, consentendo l’accesso gratuito alla collezione di capolavori della Fondazione CRT. La visita include il Museo Immaginario, allestito all’interno della storica sede. L’apertura straordinaria permette di visitare le opere senza costi, durante il weekend.

Sabato 6 e domenica 7 giugno, Palazzo Perrone di San Martino, sede storica della Fondazione CRT, aprirà straordinariamente le sue porte al pubblico. Cittadini, turisti e appassionati avranno la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi dell'edificio e di scoprire, per l'occasione, una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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