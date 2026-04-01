Due capolavori rinascimentali entrano nel nuovo percorso permanente del Museo Schifanoia

Due importanti opere di scultura rinascimentale sono state inserite nel percorso permanente del Museo Schifanoia a Ferrara. Si tratta di due capolavori che arricchiscono la collezione del museo, rendendo accessibile al pubblico una testimonianza significativa dell’arte di quel periodo. La loro aggiunta rappresenta un'interessante novità per gli appassionati e i visitatori della struttura.

Due testimonianze eccezionali della scultura rinascimentale entrano a far parte del percorso permanente del Museo Schifanoia, a Ferrara. A partire da martedì 31, il museo accoglie il ‘Busto di Ercole I d’Este' (1475) di Sperandio Savelli e la ‘Madonna in trono con il figlio tra San Giorgio e guerriero orante’ (c. 1515) di Antonio Lombardo e bottega: due opere che, dopo anni di prestiti e mostre, si ricongiungono alle altre opere scultoree dei Musei Civici di Ferrara, restituendo al pubblico una lettura più completa e coerente della cultura figurativa estense tra 1400 e 1500. Esposte fino al 2022 alla Palazzina Marfisa d'Este, le opere sono state di recente protagoniste di due grandi mostre a Palazzo dei Diamanti ‘Rinascimento a Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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