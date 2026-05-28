Muoversi naturalmente - Workshop gratuito con il Wwf

Primavera delle oasi alle dune di TirreniaMartedì 2 giugno ore 18 al Bagno degli Americani‘Muoversi naturalmente’: laboratorio gratuito site specific di approccio al movimento e al contatto, in dialogo con la natura.Il laboratorio è per adulti e ragazzi a partire da 14 anni, ma non occorre avere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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