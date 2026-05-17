Castrocaro workshop gratuito per ragazzi | l’arte per raccontarsi

A Castrocaro si svolgerà un workshop gratuito dedicato ai ragazzi, con l’obiettivo di farli avvicinare all’arte come mezzo di espressione personale. Durante i sei incontri estivi, verranno introdotte tecniche come la cianotipia e i collage, con l’intento di stimolare la creatività dei partecipanti. L’attività si concentrerà sull’utilizzo di strumenti pratici e tecniche artistiche per favorire il racconto di sé attraverso l’arte visiva. La partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati.

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? Domande chiave Come possono la cianotipia e i collage aiutare i ragazzi a esprimersi?. Quali tecniche creative verranno utilizzate durante i sei incontri estivi?. Perché è previsto un incontro specifico dedicato esclusivamente ai genitori?. Come si può partecipare a questo percorso gratuito prima della scadenza?.? In Breve Laboratorio curato da Parolefatteamano per ragazzi tra i 12 e i 17 anni.. Incontri l'8, 10, 12, 15, 17 e 19 giugno dalle 17:30 alle 19:30.. Incontro per genitori l'8 giugno alle 17:00 presso biblioteca Plebino Battanini.. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio per posti limitati a Castrocaro Terme.. A Castrocaro Terme, presso la biblioteca comunale Plebino Battanini, Laura Fuzzi e Astrid Valeck lanciano il progetto creativo Nel Segno di una Storia per ragazzi tra i 12 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrocaro, workshop gratuito per ragazzi: l’arte per raccontarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLECCE - Riconoscere una e-mail di phishing, smascherare un finto tecnico che bussa alla porta, capire quando una telefonata è in realtà una frode:... Roma: workshop gratuito per riscoprire il verde con le mani? Domande chiave Come si accede a uno dei soli 50 posti disponibili? Perché i partecipanti dovranno lasciare i cellulari all'esterno del laboratorio?... Castrocaro, ultimi giorni per il concorso fotografico natalizioC’è tempo fino a lunedì per partecipare al concorso fotografico gratuito ‘Stella di Natale’, organizzato dal centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro e giunto quest’anno alla 14ª edizione. Un ... ilrestodelcarlino.it