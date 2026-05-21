Schiacciato dal trattore muore nell’uliveto | tragedia a Ferentillo

Un uomo di oltre novant’anni è deceduto oggi sera in un incidente verificatosi in un uliveto nel territorio comunale di Ferentillo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre si trovava nell’appezzamento di terreno. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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Grave incidente in un uliveto nel territorio comunale di Ferentillo. Un uomo, ultranovantenne, è morto poco dopo le 20 di oggi, 21 maggio, schiacciato dal trattore.Della ricostruzione dei fatti si stanno occupando i carabinieri, arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco di Terni. Secondo le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace» Sullo stesso argomento Si ribalta col trattore, tragedia in un uliveto: muore a 90 anni schiacciato mezzo che stava conducendoFerentillo (Terni), 21 maggio 2026 – Grave incidente nella serata di oggi, 21 maggio, nel comune di Ferentillo, dove un uomo ultra novantenne ha... Tragedia a Bucchianico, muore schiacciato dal trattoreTragedia nel pomeriggio di oggi a Bucchianico, dove un uomo ha perso la vita in un incidente. Si ribalta col trattore, tragedia in un uliveto: muore a 90 anni schiacciato mezzo che stava conducendoFerentillo (Terni), 21 maggio 2026 – Grave incidente nella serata di oggi, 21 maggio, nel comune di Ferentillo, dove un uomo ultra novantenne ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore agricol ... lanazione.it Anziano muore schiacciato da un trattoreTragico incidente nella prima serata di giovedì, intorno alle 20, a Ferentillo. Un 93enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore. L’incidente in via dei Cappuccini nella zona ... umbria24.it Un uomo di 79 anni è morto oggi pomeriggio schiacciato dal suo trattore. L'anziano stava lavorando in un terreno agricolo di via Castagné a Volpago del Montello (Treviso). Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri, sembra che l'anziano stesse cer x.com