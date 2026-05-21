Schiacciato dal trattore muore nell’uliveto | tragedia a Ferentillo

Da ternitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di oltre novant’anni è deceduto oggi sera in un incidente verificatosi in un uliveto nel territorio comunale di Ferentillo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre si trovava nell’appezzamento di terreno. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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Grave incidente in un uliveto nel territorio comunale di Ferentillo. Un uomo, ultranovantenne, è morto poco dopo le 20 di oggi, 21 maggio, schiacciato dal trattore.Della ricostruzione dei fatti si stanno occupando i carabinieri, arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco di Terni. Secondo le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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