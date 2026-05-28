Muore in Brasile lo chef napoletano Ciro Sabella

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo chef napoletano Ciro Sabella, fondatore del Vinarium Antica Trattoria a San Paolo, è deceduto a 62 anni. Era ricoverato da tempo in ospedale.

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Ciro Sabella, fondatore del Vinarium Antica Trattoria di San Paolo in Brasile, è morto a 62 anni. Lo chef napoletano era ricoverato da tempo in ospedale. Dopo esperienze estere in particolare in Germania, si era trasferito in Brasile 15 anni fa, aprendo nel quartiere Jardins Paulista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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