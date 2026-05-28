Studenti con abbonamento regolare sono stati multati fino a 176 euro perché avevano il biglietto sul telefonino. Nonostante avessero il titolo di viaggio valido, i controllori hanno applicato sanzioni per mancanza di biglietto cartaceo o digitale visibile. La polizia municipale ha confermato che le multe sono state emesse durante controlli sui mezzi pubblici. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sul numero di studenti coinvolti è stato reso noto.

"Avevano l’abbonamento in regola, ma questo non è bastato a evitare multe fino a 176 euro". È il caso che sta facendo discutere a Cernusco sul Naviglio, dove alcuni studenti delle scuole medie, controllati sui mezzi lo scorso 5 maggio, si sono visti contestare sanzioni pur avendo un titolo di viaggio valido. Il caso è sbarcato in aula con la domanda di attualità di Danilo Radaelli di Vivere, lista all’opposizione. Un modo per sollecitare l’Amministrazione a intervenire. "Il nodo - spiega il consigliere - non sarebbe il mancato pagamento del biglietto, acquistato regolarmente dalle famiglie al costo annuale di 42 euro, ma il modo in cui è stato esibito durante la verifica: immagine o Pdf salvato sullo smartphone, anziché visualizzazione attraverso l’app ufficiale My Star Mobility ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe sul bus agli studenti abbonati. Nel mirino il biglietto sul telefonino

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