Multata nonostante il biglietto | segnalazione della passeggera 82enne sul bus

Un’82enne ha riferito di essere stata multata nonostante avesse acquistato un biglietto a bordo di un autobus della linea Tper. La donna ha segnalato l’accaduto a BolognaToday, descrivendo di aver ricevuto una multa anche se aveva regolarmente pagato il ticket. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio di presunta irregolarità durante un viaggio in autobus.

Nuova disavventura per una passeggera a bordo di un autobus della linea Tper. La segnalazione è arrivata direttamente a BolognaToday. E la storia di questa lettrice di 82enne è apparentemente l'esempio di come le obliteratrici informatiche e i lettori QR introdotti di recentemente a bordo della flotta possano, a volte, complicare la vita agli utenti. “Ho 82 anni compiuti e ho sempre girato Bologna servendomi dell'autobus e pagando sempre il biglietto” scrive la lettrice evidenziando la problematica: “Però le ultime macchinette Tper per la convalida del titolo di viaggio sono diventate per me, come per tanti altri, un incubo. Dopo aver combattuto con queste macchinette per mesi per la convalida del city pass formato scheda, avevo trovato finalmente la soluzione nella tessera ricaricabile”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

