Da oggi è possibile utilizzare un biglietto unico per spostarsi tra Lecco e Bellagio, coprendo sia i tragitti in autobus che quelli in battello sul lago. Questa novità permette di combinare i due mezzi di trasporto con un solo titolo di viaggio, facilitando gli spostamenti dei pendolari e dei turisti. La modifica è stata introdotta in occasione della festività del Primo Maggio, offrendo un nuovo modo di esplorare la zona lacustre.

Lecco – Primo Maggio in bus e in traghetto sul lago. Da oggi è possibile viaggiare con un biglietto unico da Lecco a Bellagio su autobus e battelli. Grazie all’intesa siglata dai rappresentati di Linee Lecco, che è la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano, e Navigazione Laghi, la società governativa per il servizio pubblico di Navigazione, è stato realizzato il progetto NaviBus - Navigando per Lecco, perorato pure dagli amministratori della Provincia di Lecco e dai responsabili dell’Agenzia del trasporti pubblico locale di Como, Lecco e Varese. Si tratta di un servizio di trasporto intermodale non solo per gli abitanti del territorio, ma anche per i numerosi turisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggiare sul lago: un biglietto unico per bus e battello

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore: “Lavorava contro l’Iran”"Stava lavorando a un'operazione contro Teheran": è quanto ha detto il direttore del Mossad David Barnea sullo 007 israeliano, che è morto tre anni...

Senza biglietto sul bus: controllore minacciato e aggreditoUn controllo di routine che si trasforma in pochi istanti in un episodio di tensione e violenza.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Viaggiare sul lago: un biglietto unico per bus e battello; Il viaggio: percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazione; Viaggi in fiore: mete imperdibili per chi ama i fiori; Primavera sul Lago di Garda: tra natura, cultura ed eventi da non perdere.

Viaggiare sul lago: un biglietto unico per bus e battelloLecco-Bellagio, da oggi in vendita i ticket. Il servizio per chi si sposta per studio, lavoro e i turisti. I NaviBus sono disponibili all’Infopoint cittadino ... ilgiorno.it

NaviBus Lecco–Bellagio: dal 1° maggio biglietto unico tra autobus e battelliDal 1° maggio nasce NaviBus: biglietto unico per viaggiare tra Lecco e Bellagio combinando autobus e battelli. lecconotizie.com

Scattata durante una recente vacanza in Cornovaglia, li ritrae su un prato al sole con i tre figli George, Charlotte e Louis e i loro due cani. Adesso che la principessa è cancer-free potrebbe tornare a viaggiare all'estero - facebook.com facebook