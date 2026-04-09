Prodotti a Trieste 137 milioni di sigarette contraffatte banda smantellata e sequestro da 18 milioni di euro

Tra Trieste e Udine è stata smantellata una fabbrica clandestina di sigarette, con tre persone arrestate e ventuno lavoratori irregolari identificati. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e prodotti per un valore di circa 18 milioni di euro. Sono stati sequestrati circa 137 milioni di sigarette contraffatte, che sarebbero state prodotte e distribuite illecitamente.

È di tre arresti, ventuno lavoratori irregolari scoperti e oltre 18 milioni di euro di beni sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro un’organizzazione criminale dedita al contrabbando e alla contraffazione di sigarette. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha permesso di smantellare una fabbrica clandestina attiva tra Gonars, Remanzacco e Buttrio, in provincia di Udine, e di interrompere una rete di distribuzione che si estendeva in tutta Europa. Le indagini e la scoperta della fabbrica clandestina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prodotti a Trieste 137 milioni di sigarette contraffatte, banda smantellata e sequestro da 18 milioni di euro Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Vigonza, danno stimato di 80 milioni di euro per l'erarioÈ di tre soggetti deferiti e di un sequestro milionario il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione... In un garage di Curno 20 auto di lusso del valore di quasi 2 milioni di euro: smantellata banda italo-romena, 14 indagati sull’asse Bergamo-BucarestBergamo, 25 febbraio 2026 – L’operazione risale allo scorso 3 febbraio, e alle spalle c’è stato un paziente lavoro d’indagine coordinato dai...