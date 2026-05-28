Mubit Campioni emozioni e standing ovation
Il Mubit, il Museo del basket italiano aperto da circa un mese, ha visto una serata di grande partecipazione con momenti di entusiasmo e standing ovation. La serata è stata accompagnata dalla musica di Lucio Battisti, che ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e campioni, che hanno assistito a momenti di celebrazione e riconoscimento del basket nazionale.
"Tu chiamale se vuoi emozioni". Già, una colonna sonora firmata da Lucio Battisti avrebbe reso più suggestivo il Mubit, il Museo del basket italiano, inaugurato un mese fa. Il Museo, si era detto, avrebbe potuto ospitare eventi. E ieri, appunto, passerella per la nuova maglia della nazionale firmata Macron. La maglia del centenario. Quella maschile, insieme con il font vintage, propone i nomi dei quasi cinquecento atleti che, dal 1926 a oggi, hanno indossato quella canotta. Nel retro del colletto, l’amarcord della prima partita, Italia-Francia, con tanto di data e punteggio. Fascino speciale anche per la divisa femminile che, sul colletto, ha la frase finale dell’inno di Mameli, "L’Italia chiamò". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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