mubit campioni emozioni e standing ovation

Notizia in breve

Il Mubit, il Museo del basket italiano aperto da circa un mese, ha visto una serata di grande partecipazione con momenti di entusiasmo e standing ovation. La serata è stata accompagnata dalla musica di Lucio Battisti, che ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e campioni, che hanno assistito a momenti di celebrazione e riconoscimento del basket nazionale.