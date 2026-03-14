Durante una visita alla Sciences Po di Parigi, il presidente ucraino ha tenuto un intervento davanti agli studenti francesi, ricevendo una standing ovation da parte del pubblico presente. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno applaudito in piedi al termine del discorso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai contenuti o alla durata dell'intervento.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto un’accoglienza trionfale da parte della studentesca francese durante la sua visita alla prestigiosa Sciences Po di Parigi. L’evento si è svolto il 14 marzo 2026 nell’amphithéâtre Émile Boutmy, situato nella storica sede dell’ateneo in rue Saint-Guillaume. L’arrivo del leader ucraino ha scatenato immediatamente una standing ovation, un segnale potente di solidarietà giovanile che trascende i confini nazionali. La presenza di studenti e docenti in quel momento specifico sottolinea l’importanza data all’incontro da entrambe le parti coinvolte. Un incontro simbolo tra diplomazia e istruzione superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky a Sciences Po: standing ovation degli studenti

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