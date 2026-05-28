Mr Rain racconta il suo nuovo singolo Lunedì nero che anticipa l' album in uscita in autunno La video-intervista su Amicait

(askanews) – Sentimenti, autenticità e passione, Mr.Rain, il cantautore multipremiato con 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, dopo la pubblicazione di Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, torna con in singolo Lunedì nero (Warner RecordsWarner Music Italy), che parte della citazione del collo delle borse. «In pratica parla di di una persona, di un ricordo, di quella cosa che rompe completamente ogni tuo equilibrio, ogni tua sicurezza che ti manda il cervello in panne, la testa in panne ma che allo stesso tempo non puoi fare a meno di questa cosa perché è la cosa più bella e che vuoi di più al mondo». Questa canzone è molto importante perché anticipa l’album in arrivo in autunno, che sarà il frutto un nuovo percorso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mr. Rain racconta il suo nuovo singolo "Lunedì nero". che anticipa l'album in uscita in autunno. La video-intervista su Amica.it

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