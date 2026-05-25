MrRain racconta Lunedì Nero | Sono tornato a fare musica senza guardare le classifiche Sanremo? Ci torno solo con canzoni che hanno un messaggio forte non ci andrò settecento volte – Intervista

Il nuovo singolo di Mr.Rain, intitolato “Lunedì Nero”, è stato pubblicato venerdì 22 maggio da Warner Records. Il brano è stato scritto circa un anno fa e rappresenta una scelta artistica di tornare a fare musica senza considerare le classifiche di successo. In un’intervista, l’artista ha dichiarato che parteciperà a Sanremo solo con canzoni con un messaggio forte e che non ha intenzione di ripetere l’esperienza molte volte.

È uscito venerdì 22 maggio, ‘LUNEDì NERO’ (Warner RecordsWarner Music Italy), nuovo brano di Mr.Rain, la cui genesi affonda le radici lontano nel tempo: il brano prende forma quasi un anno fa, quando Mr.Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che ne firma anche la produzione, con la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Ancora volta MR.RAIN sceglie di raccontare i sentimenti con grande sensibilità e profondità, esplorando le contraddizioni dell’amore e il peso emotivo che certi legami possono lasciare dentro di noi. Mr.Rain si sta anche dedicando al suo progetto spagnolo, dopo il grandissimo successo del brano ‘SUPERHÉROES’ con BERET disco di platino in Spagna, e la pubblicazione dei due singoli in coppia con ZETAZEN e poi con WALLS. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mr.Rain racconta “Lunedì Nero”: “Sono tornato a fare musica senza guardare le classifiche. Sanremo? Ci torno solo con canzoni che hanno un messaggio forte, non ci andrò settecento volte” – Intervista

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