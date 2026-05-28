Mps e Mediobanca | il piano di delisting mette in crisi Melzi d’Eril

Il piano di delisting di Mps e Mediobanca rischia di mettere in crisi la posizione di Melzi d’Eril, che attualmente ricopre un ruolo di rilievo. Si attende di capire chi assumerà la guida dopo la fuoriuscita dalla quotazione. La decisione potrebbe anche influenzare la gestione di Piazzetta Cuccia, considerando l’asse tra gli attuali vertici e le implicazioni sulla governance delle due istituzioni.

? Domande chiave Chi sostituirà Melzi d'Eril dopo il piano di delisting?. Come influirà l'asse Lovaglio-Grilli sulla gestione di Piazzetta Cuccia?. Perché il MEF deve decidere la vendita delle quote residue?. Cosa accadrà alle reti Widiba e Mediobanca Premier nell'integrazione?.? In Breve Vittorio Grilli sostiene l'asse Lovaglio-Bisoni per il delisting di Mediobanca.. Il MEF deve gestire la vendita dell'ultima quota residua del 4,8%.. Mps integrerà Compass mentre si discute il futuro di Widiba e Mediobanca Premier.. Il titolo Mps ha registrato un incremento dell'1,1% chiudendo a 8,89 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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