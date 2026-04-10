Mediobanca | 80 anni dalla fondazione – Melzi d’Eril ‘ha coniugato rigore e coraggio a beneficio economia italiana’

Oggi si celebrano gli ottant’anni dalla fondazione di Mediobanca, istituto finanziario che nel tempo ha svolto un ruolo rilevante nel panorama economico nazionale. Un rappresentante dell’ente ha commentato che questa ricorrenza permette di riconoscere il contributo di un’organizzazione che ha saputo combinare disciplina e audacia a vantaggio del sistema economico italiano. La banca ha attraversato diversi periodi storici, contribuendo allo sviluppo finanziario del paese.

(Adnkronos) – "Celebrare gli ottant’anni dalla fondazione di Mediobanca significa riconoscere il contributo di un istituto che ha saputo coniugare rigore e coraggio a beneficio dell’economia italiana". Così Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Mediobanca, su linkedin in occasione degli 80 anni dalla fondazione "La capacità di innovazione di Mediobanca segna la nostra storia così come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Mediobanca, Melzi d’Eril: “Crescita straordinaria delle medie imprese italiane in 30 anni”“In 30 anni abbiamo assistito a una crescita straordinaria delle medie imprese italiane, che si è tradotta in un incremento del fatturato del 182% e... Mediobanca, Melzi D’Eril: «Crescita straordinaria delle medie imprese italiane negli ultimi 30 anni»L’amministratore delegato ha aperto i lavori dell’ottava edizione dell’Italian mid cap conference. Temi più discussi: Da Cuccia alla svolta Mps, 80 anni di Mediobanca; 80 anni Mediobanca; Mediobanca compie 80 anni: la metamorfosi del centauro; Mediobanca compie 80 anni, una lunga vita che porta a Siena. Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - l'origine del nomeIl nome Mediobanca fu scelto poco prima della fondazione dell’istituto, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Unionbanca. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. Sin dal primo mo ... adnkronos.com Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la citazione di Leopoldo Pirelli, 'Ciò che Cuccia vuole, Dio vuole'Mediobanca fa ottanta, tra finanza e citazioni. Leopoldo Pirelli, il primo dei grandi privati ad entrare nel consiglio di amministrazione, I'ha vista come l'arbitro supremo della grande finanza (gli a ... adnkronos.com Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e redditività #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com