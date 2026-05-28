Da alcuni giorni circolano voci nel mondo finanziario secondo cui Alessandro Melzi d'Eril e Mediobanca potrebbero interrompere la propria collaborazione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sui tempi di eventuali cambiamenti. La notizia riguarda possibili manovre o decisioni in corso tra l'azienda e il dirigente. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata e le fonti rimangono anonime.

Le strade di Alessandro Melzi d'Eril e Mediobanca potrebbero dividersi, almeno questa è la voce che da qualche giorno gira insistente in ambienti finanziari. Anche se, a quanto risulta a Il Giornale, l'attuale amministratore delegato di Piazzetta Cuccia è tuttora pienamente coinvolto nella pianificazione delle attività per i prossimi mesi. Le indiscrezioni sul suo addio si sono diffuse nel periodo forse più delicato per Piazzetta Cuccia, a seguito alla decisione della capogruppo Mps di spingere sull'acceleratore del delisting dell'istituto milanese. Certo è che, secondo fonti solitamente bene informate, il processo di fusione per incorporazione porterà a una ridefinizione dei ruoli di vertice anche nella banca d'investimento milanese, motivo per cui anche la poltrona di Melzi d'Eril non sarebbe più blindata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediobanca, manovre su Melzi D’Eril

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