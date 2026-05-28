Mpa-Grande Sicilia richiama all' ordine | In palio non c' è solo il ballottaggio ma la tenuta del Centrodestra e la stabilità del Governo regionale

Notizia in breve

Il coordinamento regionale di Mpa-Grande Sicilia ha chiesto responsabilità e compattezza a dieci giorni dal ballottaggio, sottolineando che il voto riguarda non solo il secondo turno, ma anche la stabilità del governo regionale e la tenuta del Centrodestra. La richiesta mira a contenere le divisioni all’interno del blocco politico prima del voto decisivo. Nessun dettaglio sui candidati o sui temi specifici delle elezioni.