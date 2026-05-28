Mpa-Grande Sicilia richiama all' ordine | In palio non c' è solo il ballottaggio ma la tenuta del Centrodestra e la stabilità del Governo regionale
Il coordinamento regionale di Mpa-Grande Sicilia ha chiesto responsabilità e compattezza a dieci giorni dal ballottaggio, sottolineando che il voto riguarda non solo il secondo turno, ma anche la stabilità del governo regionale e la tenuta del Centrodestra. La richiesta mira a contenere le divisioni all’interno del blocco politico prima del voto decisivo. Nessun dettaglio sui candidati o sui temi specifici delle elezioni.
Ordine. E' richiamando tutti a “responsabilità e compattezza” che il coordinamento regionale dell'Mpa-Grande Sicilia tenta, a 10 giorni dal ballottaggio, di mettere ordine nello scompiglio del Centrodestra. Una sorta di nuova baraonda dove, nelle ultime ore, quasi tutti sono stati contro uno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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