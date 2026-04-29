Elezioni ecco la lista dell' Mpa-Grande Sicilia dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge

Nelle ultime ore sono stati depositati i candidati al Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni. Dopo le liste di Forza Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia e Udc, anche le forze politiche “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” (Mpa) e Grande Sicilia hanno consegnato i moduli necessari. La presentazione delle liste si inserisce nel quadro delle attività di campagna elettorale delle principali forze politiche locali.

Dopo Forza Italia e Forza Azzurri e dopo Fratelli d'Italia e Udc, anche “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” (Mpa) e Grande Sicilia hanno depositato la lista elettorale. L'elenco, composto sempre da 24 nominativi, sostiene la candidatura a sindaco di Dino Alonge che è giunto a Palazzo dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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