Parcheggi ospedalieri Mpa-Grande Sicilia | Nessuna primogenitura del M5S proposta già depositata nel 2025

Il Movimento per le Autonomie-Grande Sicilia ha replicato alle affermazioni del Movimento 5 Stelle riguardo alla norma sui parcheggi ospedalieri approvata dall'Ars. In una nota, il partito ha precisato che la proposta non è di recente introduzione e risale già al 2025, sottolineando che non si tratta di un'iniziativa esclusiva del M5S. La discussione si concentra quindi sulla cronologia e sulla provenienza della proposta legislativa.

"In merito alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sulla norma approvata dall'Ars relativa ai parcheggi ospedalieri, è necessario ristabilire la verità dei fatti, evitando ricostruzioni parziali o autocelebrazioni fuori luogo". Lo dichiarano i rappresentanti del gruppo Mpa-Grande Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Caltagirone, MPA–Grande Sicilia: “Sul disagio dei dipendenti serve chiarezza, non polemiche”Il botta e risposta tra la CISL e il Sindaco di Caltagirone non può essere liquidato come una semplice polemica sindacale. Parcheggi a pagamento per i residenti, depositata una mozione per ripristinare i permessi gratuitiÈ stata depositata ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta comunale a intervenire sul tema dei parcheggi per i residenti, dopo...