Al The Space Roma si è svolto un evento con Zerocalcare, che ha partecipato a una proiezione e commento dal vivo del film Master of the Universe. L’evento è stato accompagnato dalla presenza del giornalista cinematografico Giorgio Viaro. Zerocalcare ha condiviso osservazioni sul film durante l’incontro, che ha visto coinvolgimento di pubblico e media. Nessun altro dettaglio relativo a durata, orario o partecipanti è stato comunicato.

Cosa: Proiezione e commento dal vivo del film Master of the Universe alla presenza dell’ospite speciale Zerocalcare e del giornalista cinematografico Giorgio Viaro.. Dove e Quando: L’evento si terrà presso The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, programmato per giovedì 4 giugno alle ore 20:00.. Perché: L’iniziativa permette di ripensare radicalmente l’esperienza in sala, trasformando la fine del film in un momento di dialogo e confronto diretto tra tutti gli spettatori.. L’evoluzione dell’esperienza cinematografica. Il panorama degli eventi culturali capitolini si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli appassionati della settima arte e della grande cultura pop. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Movie Talk con Zerocalcare al The Space Roma

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