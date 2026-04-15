Il countdown per uno dei biopic più attesi della decade è quasi terminato. Il 22 aprile arriverà nelle sale italiane Michael, la pellicola diretta da Antoine Fuqua che racconta l’ascesa leggendaria di Michael Jackson, dai primi passi con i Jackson 5 fino al dominio globale delle classifiche. Per rendere omaggio a un’icona di tale portata, il circuito The Space Cinema ha organizzato una celebrazione diffusa su scala nazionale, trasformando i multisala in veri e propri templi della musica e della danza. Al centro dell’opera troviamo il debutto di Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, la cui somiglianza fisica e vocale con lo zio ha già generato un enorme hype tra i fan.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di Michael

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