Con l’arrivo della stagione turistica, il sindacato autonomo di polizia ha chiesto di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sulla Riviera delle Palme. La richiesta riguarda soprattutto la definizione di orari precisi per i locali e la limitazione della vendita di bevande alcoliche durante le ore notturne, al fine di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nelle zone più frequentate della movida estiva. La situazione viene monitorata in vista di un’eventuale regolamentazione delle attività di intrattenimento.

Il sindacato autonomo di polizia ( Sap ), in vista della nuova stagione turistica, torna a chiedere rinforzi per la Riviera delle Palme: orari certi per i locali e limiti alla vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne. Una stretta che il segretario provinciale del Sap Massimiliano D’Eramo chiede dopo i fatti che sono accaduti nell’ultimo anno. "Ci apprestiamo a vivere una nuova stagione estiva dopo aver attraversato un inverno particolarmente complesso e difficile, – scrive D’Eramo – L’anno scorso è stato uno dei periodi più drammatici sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, culminato in episodi gravissimi e profondamente preoccupanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida estiva, il Sap chiede una stretta su orari e bevande alcoliche

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