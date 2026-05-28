Il Real Madrid sta valutando uno scambio con l’Inter che coinvolgerebbe il difensore Bastoni, mentre il Barcellona ha deciso di non puntare più su di lui. La trattativa tra i due club si sta intensificando, con il club madrileno che sembra voler portare avanti l’operazione. La permanenza del difensore all’interno dell’Inter appare sempre più incerta, in un contesto in cui si discute di un possibile trasferimento.

Il Barcellona ha mollato la presa sul difensore, al contrario prende corpo la pista ‘Merengues’ Mettendo la mano sul fuoco sulla permanenza di Bastoni all’Inter, si correrebbe il rischio di fare la fine di Muzio Scevola. È vero che in Catalogna sostengono che il Barcellona lo abbia mollato definitivamente una volta capito che l’operazione non si sarebbe potuta chiudere a cifre convenienti, sui 50 milioni di euro, ma allo stesso tempo in Spagna parlano di un interesse concreto dei rivali del Real Madrid. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il difensore dell’Inter sarebbe una precisa richiesta di Mourinho, una delle tante fatte dal portoghese a Florentino Perez per il ritorno a Valdebebas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mourinho vuole Bastoni: scambio folle tra Inter e Real Madrid

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