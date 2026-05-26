Calciomercato Inter LIVE | Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri

Notizia in breve

Mentre il calciomercato estivo entra nel vivo, si segnala che l’allenatore di una squadra di calcio ha manifestato interesse per un difensore dell’Inter, con l’obiettivo di portarlo al Real Madrid. Nel frattempo, un portiere spagnolo è stato proposto ai nerazzurri come possibile rinforzo. Sono in corso incontri e trattative tra i club, con diverse indiscrezioni che circolano sui possibili trasferimenti.