Calciomercato Inter LIVE | Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri
Mentre il calciomercato estivo entra nel vivo, si segnala che l’allenatore di una squadra di calcio ha manifestato interesse per un difensore dell’Inter, con l’obiettivo di portarlo al Real Madrid. Nel frattempo, un portiere spagnolo è stato proposto ai nerazzurri come possibile rinforzo. Sono in corso incontri e trattative tra i club, con diverse indiscrezioni che circolano sui possibili trasferimenti.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
EDIZIONE STRAORDINARIA! MOURINHO VUOLE BASTONI!
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