Dal 15 al 17 maggio si terrà il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, trasmesso in chiaro su TV8. La Sprint della sesta tappa del 2026 prenderà il via alle 15:00 di sabato 16 maggio, mentre la gara principale si svolgerà alle 14:00 di domenica 17 maggio. La programmazione prevede quindi due momenti chiave per gli appassionati di motori.

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena dal 15 al 17 maggio. La Sprint del sesto atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato 16, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 17. Si correrà nell’autodromo del Montmelò, ben conosciuto da tutti i centauri e dagli ingegneri. Si tratta del vero GP di casa per tanti piloti, catalani appunto. Alle nostre latitudini non sempre si percepisce la profonda differenza culturale e linguistica che intercorre fra questa area geografica, che definire “regione” sarebbe riduttivo, e il resto della penisola iberica. L’ identità catalana è, di fatto, nazionale. La comunità vive sotto bandiera spagnola, ma questo non cancella un lignaggio ben differente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Catalogna 2026, il programma in chiaro dal 15 al 17 maggio

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