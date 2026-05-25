Nel 2026, il Gran Premio d’Italia di MotoGP si svolgerà dal 29 al 31 maggio. Dal 2002, solo i team ufficiali hanno vinto questa gara, creando la percezione di una “maledizione”. Per la prima volta da allora, un team privato potrebbe sfatare questa tendenza. La corsa si terrà nel circuito del Mugello, noto per le sue caratteristiche tecniche e per la forte presenza di pubblico.

Il Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP andrà in scena dal 29 al 31 maggio. In prossimità dell’appuntamento del Mugello, è doveroso riportare d’attualità un tema già emerso nel 2025 dopo l’affermazione di Marc Marquez, impostosi sulla pista toscana dopo essere montato in sella alla Ducati, a ben 11 anni di distanza dal suo unico trionfo montando una Honda. Quello del nostro Paese è il solo Gran Premio in cui, nell’epoca della MotoGP, non si è ancora vista una vittoria di un team privato! Si tratta di un dato eclatante, considerato come il confine tra moto “ufficiale” e struttura “satellite” sia diventato molto labile. Dopotutto, viviamo in un’epoca in cui piloti alieni ai cosiddetti Factory Team sono stati addirittura in grado di vincere il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, nel 2026 un ‘privato’ spezzerà “La maledizione del Mugello”? Dal 2002 vincono solo i Factory Team!

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