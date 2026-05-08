Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Le Mans, il pilota si è mostrato più rapido rispetto agli altri, mentre un collega ha dovuto lasciare la sessione di qualificazione immediatamente dopo le prime fasi. Lo stesso pilota che l'anno scorso aveva vinto sotto la pioggia si presenta di nuovo come uno dei favoriti, mentre un altro ha concluso le prove senza riuscire ad accedere alla fase successiva delle qualifiche.

Le Mans, 8 maggio 2026 - L'anno scorso ha vinto sotto la pioggia e quest'anno si candida di nuovo a essere protagonista. Il venerdì del gran premio di Francia di Moto gp si è aperto con il miglior tempo di Johann Zarco sulla sua Honda del team di Lucio Cecchinello. Prime sessioni sotto il sole, il meteo promette un peggioramento nel corso del weekend, e indicazioni tutte da tarare nella giornata di sabato, ma intanto il francese ha posto il sigillo sulla prima giornata davanti a un solido Fabio Di Giannantonio e a un ritrovato Pecco Bagnaia. Dentro in Q2 anche Marco Bezzecchi, mentre dovrà passare dalla Q1 Marc Marquez. Zarco il migliore, grande equilibrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Le Mans, Zarco il più veloce al venerdì. Marquez fuori dalla Q2

DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

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