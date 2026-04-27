La stagione di MotoGP riprende a Jerez de la Frontera, dove si è disputata una gara che ha confermato come i risultati siano cambiati rispetto alle prime tre competizioni. Il pilota della Ducati, noto come il “Cavallo Rosso”, ha avuto un incidente durante la corsa, mentre il rappresentante dell'Aprilia, chiamato il “Cavallo Nero”, ha mantenuto la leadership in classifica generale. La gara ha visto anche altri piloti competere per le posizioni principali.

La MotoGP riparte da Jerez de la Frontera con una certezza, ossia che i valori non sono stati quelli delle prime tre gare. Aprilia, per quanto ancora competitiva a livelli assoluti, non ha più alcun cuscinetto prestazionale nei confronti di Ducati. La Casa di Borgo Panigale ha reagito alle difficoltà di inizio stagione, centrando una tripletta nella Sprint e dominando il Gran Premio. A Noale possono comunque tirare un sospiro di sollievo, poiché l’ennesimo “zero sabatico” di Marco Bezzecchi non ha avuto grosse ripercussioni. Il riminese si è attestato al secondo posto nella gara domenicale, marcando 20 punti. Ne ha dunque guadagnati 7 su Jorge Martin (a sua volta a secco nella Sprint) e 8 su Marc Marquez (vincitore al sabato, ma finito gambe all’aria domenica).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il ‘Cavallo Rosso Ducati’ torna a galoppare, ma è storno. Il ‘Cavallo Nero Aprilia’ resta in fuga

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