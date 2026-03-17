Il Gran Premio del Brasile di MotoGP si svolgerà dal 20 al 22 marzo e metterà alla prova le prestazioni delle squadre dopo l'ultimo appuntamento a Buriram. Aprilia si presenta come una delle protagoniste della gara, mentre Ducati sarà sotto osservazione per i risultati ottenuti finora. Il weekend brasiliano rappresenta un momento decisivo per valutare le differenze tra le squadre in pista.

Il Gran Premio del Brasile di MotoGP, programmato per il fine settimana del 20-22 marzo, rappresenterà un importante test dopo quanto visto a Buriram a inizio mese. In Thailandia, l’Aprilia ha dominato la scena, mentre la Ducati è incappata in quella che può essere definita, senza timore di esagerare, una debacle, soprattutto se relazionata agli standard recenti della Casa di Borgo Panigale. Chiaramente, anche le circostanze hanno generato questo esito. Se Marc Marquez non fosse stato penalizzato in maniera estremamente fiscale al sabato e non fosse incappato in una foratura domenica, Ducati avrebbe vinto la Sprint e si sarebbe proposta comunque sul podio nel Gran Premio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il GP del Brasile è già un bivio: Aprilia realtà o fuoco di paglia? Ducati sotto esame

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