Marc Marquez sarà al Mugello, ma resta da completare un controllo prima di poter partecipare. L’assenza del pilota spagnolo all’ultimo Gran Premio ha alimentato aspettative di un suo ritorno in pista in Toscana. La presenza di Marquez al prossimo evento è considerata molto probabile, anche se non ancora ufficiale, poiché deve ancora superare un controllo medico. L’appuntamento al Mugello rappresenta uno dei più importanti della stagione.

Cresce l’ottimismo per vedere Marc Marquez al Mugello in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: ecco cosa manca Il sogno di rivedere Marc Marquez in azione al Mugello è sempre più concreto. Dopo il doppio intervento chirurgico – al quinto metatarso del piede e alla spalla destra – seguito alle cadute di Le Mans e Barcellona, il campione in carica della Ducati è pronto al grande ritorno per il Gran Premio d’Italia 2026. “Dopo un controllo medico positivo, Marc Marquez domani si metterà in viaggio alla volta del Mugello. Giovedì in circuito è in programma l’ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il GP d’Italia”: questo l’annuncio ufficiale della Casa di Borgo Panigale, che accende la speranza dei tifosi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, UFFICIALE: Marc Marquez sarà al Mugello. Ma c’è ancora un controllo da fare

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