Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Est di Milano, poco dopo le 10, in direzione Nord. Un motociclista ha perso il controllo della moto e è caduto, causando un blocco temporaneo del traffico sulla corsia interessata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi sanitari. La situazione del traffico si è progressivamente sbloccata nel corso della mattinata.

Traffico bloccato sulla Tangenziale Est di Milano (A51) in direzione Nord: un motociclista è caduto con la moto poco dopo le 10 di mercoledì. L'incidente è avvenuto nel tratto tra l'uscita 12 Cologno Est e l'uscita 14 Cernusco Brugherio. Sul posto sono intervenute in codice rosso due squadre dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Il motociclista, che viaggiava da solo, è grave ma non è in pericolo di vita. Presente anche la polizia stradale di Assago per i rilievi. Serravalle Milano, l'ente che gestisce la strada, ha informato gli automobilisti con un messaggio: “A51 Carreggiata Nord Km 12. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Incidente in tangenziale a Milano: motociclista perde il controllo e cade. Traffico bloccato

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente in tangenziale Est a Milano, coda di 4 km e traffico bloccato

Roma, GRA paralizzato: Morto un motociclista in incidente, lunghe code e traffico bloccato.Roma, 19 febbraio 2026 – Un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma ha causato la morte di una persona e sta generando...

Una selezione di notizie su Incidente in tangenziale a Milano...

Temi più discussi: Tangenziale nel caos: due incidenti in pochi chilometri tra Collegno e Rivoli mettono il traffico in ginocchio; Incidente sulla A8, traffico in tilt verso Milano: chilometri di coda dopo lo schianto; Frontale in tangenziale a Selvazzano: automobilisti estratti dalle lamiere; Incidente in tangenziale, motociclista in Rianimazione.

Incidente in tangenziale a Milano: motociclista perde il controllo e cade. Traffico bloccatoTraffico bloccato sulla Tangenziale Est di Milano (A51) in direzione Nord: un motociclista è caduto con la moto poco dopo le 10 di mercoledì. L'incidente è avvenuto nel tratto tra l'uscita 12 Cologno ... milanotoday.it

Selvazzano, operaio morto in capannone: frontale in tangenziale e referendum sulla giustiziaUn giovane operaio perde la vita mentre un altro incidente stradale provoca disagi: nel frattempo il Veneto è chiamato al referendum costituzionale sulla giustizia e a due elezioni suppletive ... notizie.it

Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell’Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere , nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni. In - facebook.com facebook

#viabilità incidente sul Gra altezza del km 25,500 in carreggiata interna, chiuse le corsie di marcia e sorpasso. x.com