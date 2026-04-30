Incidenti stradali | motociclista perde il controllo della moto e resta ferito

Un incidente si è verificato sulla strada provinciale 3 che collega Agrigento a Favara, coinvolgendo un motociclista che ha perso il controllo della moto. La dinamica dell’accaduto ha causato ferite al conducente, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo alle cause dell’incidente.

Il tratto di strada provinciale 3 che collega Agrigento a Favara è stato teatro di un incidente dai contorni potenzialmente fatali. Un motociclista di quarant'anni ha perso il controllo della moto in curva ed è stato sbalzato dalla sella, finendo contro il guard-rail. Un “volo” di circa venti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata Notizie correlate Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail: ferito un 46enneUn uomo di 46 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Erto e Casso. Perde il controllo della moto in montagna, morto un 25enneStava tornando verso casa, era a tre metri dal confine con il Veneto ma ancora sul versante Trentino del Passo San Pellegrino e scendeva in sella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Perde il controllo della moto e cade dal ciglio della strada a Bosco Chiesanuova; Ancora una tragedia sulla statale 275: motociclista perde la vita a soli 25 anni; Incidente nel Milanese, perde il controllo della moto e rovina a terra: gravissimo. Drammatico scontro sulla statale Regina nel Comasco: perde la vita un motociclistaLAGLIO – Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile a Laglio, lungo la Statale Regina, in località Ticee. Nell’impatto tra una moto e un’autovettura ha ... laprovinciadivarese.it Incidente alle porte di Milano, schianto tra una moto e un suv: grave un uomo (sbalzato di otto metri)È successo sulla SP 197 a Cassinetta di Lugagnano (hinterland ovest di Milano) nella mattinata di martedì 28 aprile ... milanotoday.it Ordine e Libertà. . Fatti di cronaca a non finire tra incidenti stradali e episodi che minano la sicurezza - facebook.com facebook