Una donna anziana ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è qualificato come carabiniere, suscitando preoccupazione. Poco dopo, un uomo si è presentato alla sua porta, fingendo di essere un ufficiale e ha portato via alcuni gioielli. L’uomo si è poi allontanato rapidamente, lasciando l’anziana senza i suoi oggetti di valore. Indagini sono state avviate per identificare il responsabile.

La telefonata dei finti carabinieri, una signora anziana che risponde si preoccupa e prepara l’oro, un malvivente che si presenta alla porta, prende i gioielli e poi fa perdere le proprie tracce. Un furto che si è ripetuto venerdì nel territorio di Brisighella, ai danni di una signora di 89 anni. A darne notizia è stata la figlia dell’anziana donna, sui social network: "Venerdì alle 13 e 30 hanno derubato i miei genitori - scrive la donna -. Il tutto è iniziato con una telefonata del finto maresciallo, comunicando a mia madre che mio figlio (il nipote della signora anziana) era stato preso in ostaggio e aveva una pistola puntata alla testa". Una storia non veritiera, che però ha tratto in inganno la signora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto carabiniere: sottratti gioielli a un’anziana

Reggio Calabria: truffa shock, uomo si finge carabiniere e ruba gioielli a un’anziana

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