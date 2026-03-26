La prima doppietta del Campionato del Mondo Moto3 2026 si è conclusa con la tappa di Goiania in Brasile, mentre la competizione si sposta ora verso il Nord America per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale. La gara texana potrebbe offrire indicazioni sulla capacità di un giovane pilota di partire in fuga, dopo che si è affacciato alla ribalta in questa fase iniziale del campionato.

Si chiude la prima doppietta del Motomondiale 2026. Dopo la tappa di Goiania del Gran Premio del Brasile, il Mondiale Moto3 2026 si trasferisce verso nord e si prepara per l’importante Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) per un weekend di estrema importanza. Come tradizione la classe più leggera ama sorprendere e si contraddistingue per l’incertezza. Lo fa nelle gare curva dopo curva, potrebbe ripetersi in questo modo anche a livello di stagione nella sua interezza. Le prime due gare, invece, hanno messo in mostra un dato particolare, ovvero un pilota già in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, la tappa texana ci chiarirà un dubbio: Maximo Quiles è già pronto per la fuga?

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