Dopo quattro gare del Mondiale Moto2 2026, Manuel Gonzalez guida la classifica con 59 punti, mantenendo il primo posto. A distanza di 16,5 punti si trova il pilota italiano, attualmente in quarta posizione. La competizione prosegue con altri rider che cercano di avvicinarsi alla leadership, mentre le prossime gare saranno decisive per definire la classifica generale.

Lo spagnolo Manuel Gonzalez è in vetta alla classifica del Mondiale Moto2 2026 dopo quattro gare: l’iberico è a quota 59.5 (a causa dei punti dimezzati assegnati in Thailandia) e comanda con 9.5 punti di margine sull’ australiano Senna Agius, secondo con 50. Tra gli italiani in classifica il migliore è Celestino Vietti, quarto a quota 43, a -16.5 dalla vetta, mentre Tony Arbolino risulta decimo con 24.5 punti, a -35 dallo spagnolo. Ridotta la presenza di azzurri in questa classe: sono ancora fermi al palo Luca Lunetta e Dennis Foggia. CLASSIFICA MOTO2 2026. 1 GONZALEZ Manuel SPA 59.5 2 AGIUS Senna AUS 50 3 GUEVARA Izan SPA 45 4 VIETTI Celestino ITA 43 5 HOLGADO Daniel SPA 38 6 ALONSO David COL 37 7 MUÑOZ Daniel SPA 36 8 ESCRIG Alex SPA 30 9 VEIJER Collin NED 29.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -16.5

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