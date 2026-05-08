Moto2 | Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans Gonzalez il più veloce

Nella prima sessione di prove libere del GP di Francia 2026, il più veloce è stato Manuel Gonzalez, che ha ottenuto il miglior tempo. La sessione si è svolta sul circuito di Le Mans, con alcuni piloti che si sono distinti per le prestazioni, tra cui Celestino Vietti, che ha messo in mostra buone velocità. La giornata ha visto diverse squadre impegnate a preparare al meglio le qualifiche e le successive gare.

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Comincia nel segno dello spagnolo Manuel Gonzalez la prima sessione di prove libere valida per il GP di Francia 2026, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di Moto2 in scena questa settimana sul circuito di Le Mans. Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:35.157, precedendo di 83 millesimi la BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, secondo davanti a un particolarmente brillante Celestino Vietti che, in sella alla sua SpeedRS Team, ha guadagnato la terza piazza con uno scarto di 0.101. Quarto posto poi per Barry Baltus (REDS Fantic Racing), il quale ha accumulato un ritardo di 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloce Notizie correlate Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a JerezUn ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento... Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Contenuti di approfondimento Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a JerezUn ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento ... oasport.it Moto2: Senna Agius con una prova di forza vince il GP della Spagna, top 10 per Arbolino e ViettiTermina con il successo di Senna Agius la gara di Moto2 a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando questa domenica il GP della Spagna, quarto atto ... oasport.it