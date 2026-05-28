Moto Gp d’Italia | navette straordinarie per il circuito del Mugello Tutti gli orari

Per il Gran Premio d’Italia al Mugello Circuit, Autolinee Toscane ha organizzato navette straordinarie. Le corse speciali collegano i principali punti di accesso alla pista, con orari distribuiti durante tutta la giornata. Le navette sono state potenziate per gestire l’afflusso di spettatori e garantire collegamenti frequenti. L’iniziativa mira a facilitare gli spostamenti verso il circuito durante l’evento motociclistico.

I collegamenti partiranno dalle due stazioni ferroviarie di Borgo San Lorenzo e di San Piero a Sieve e arriveranno fino al punto più vicino raggiungibile del Mugello Circuit. Sabato il servizio ci sarà dalle 8.00 alle 20.00 (22:00 nei collegamenti con San Piero a Sieve) e domenica dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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