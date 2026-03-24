moto gp austin circuito programma e orari tv

A poco più di un mese dall'inizio della stagione, la MotoGP ha disputato i primi due gran premi, registrando due vittorie consecutive di un pilota italiano. La classifica vede un dominio evidente di Aprilia rispetto a Ducati. La competizione si svolge sui circuiti di Austin, con programmi e orari di trasmissione TV già definiti.

Bologna, 24 marzo 2026 – Doppietta di Marco Bezzecchi nei primi due gran premi stagionali e una netta supremazia di Aprilia su Ducati. Il mondo si è capovolto della Moto gp, verrebbe da dire, ma già nella seconda parte della stagione scorsa c’erano stati i segnali di una crescita importante di Noale che oggi ha definitivamente raggiunto Borgo Panigale. Infatti, il Bez guida la classifica del campionato con 56 punti, davanti al compagno Jorge Martin, finalmente integro fisicamente, con 45 punti, poi Pedro Acosta con 42 e reduce da un settimo posto non entusiasmante a Goiania. E le Ducati? Il migliore è Fabio Di Giannantonio, quarto in classifica con 37 punti e terzo domenica, proprio davanti a Marc Marquez che è quinto con 34 e paga lo zero di Buriram causato dalla rottura del cerchione posteriore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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