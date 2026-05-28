Dopo gli incidenti avvenuti durante il Gran Premio di Catalogna, il pilota ha annunciato che parteciperà alla prossima riunione della Safety Commission. La gara di Barcellona è stata caratterizzata da momenti critici e numerosi episodi controversi. L’annuncio arriva in seguito agli eventi che hanno segnato la corsa, senza ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o decisioni future. La riunione della commissione si terrà nelle prossime settimane per discutere delle questioni di sicurezza sollevate dagli incidenti.

Bologna, 28 maggio 2026 – Il Gran Premio di Catalogna 2026, disputato sul circuito di Barcellona verrà ricordato come una delle gare più drammatiche e controverse degli ultimi anni della MotoGP. Quella che doveva essere una semplice tappa spettacolare del mondiale si è trasformata in una giornata segnata da incidenti spaventosi, due bandiere rosse e numerosi piloti coinvolti in cadute ad alta velocità. L’episodio più grave si è verificato al dodicesimo giro, quando Pedro Acosta, in testa alla corsa, ha accusato un improvviso problema tecnico sulla sua KTM. Alex Marquez, che seguiva da vicino lo spagnolo, non ha avuto il tempo di evitare l’impatto ed è finito violentemente a terra dopo aver tamponato la moto di Acosta e sfiorato il muro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Acosta dopo gli incidenti di Barcellona: “Ora andrò in Safety Commission”

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MOTOGP, SPAVENTOSO INCIDENTE IN CATALUGNA: PAURA PER MARQUEZ E ZARCO TRASPORTATI IN OSPEDALE

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Pedro Acosta critica la gestione del GP di Barcellona, affermando che si sarebbe dovuta fermare la gara. Ma dice anche che una safety commission con tutti i piloti è infattibile e poco utile, uno si ferma solo se lo fanno gli altri venti. #motogp corsedimoto.com/ x.com

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